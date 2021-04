Calcio: Roma; confronto Fonseca-squadra, no errori con Ajax

ROMA, 04 APR - Pasqua di lavoro a Trigoria per la Roma che giovedì tornerà in campo nel primo quarto di finale d'Europa League contro l'Ajax. Il clima, però, dopo il pari con il Sassuolo non è dei migliori e prima dell'allenamento di scarico, Fonseca e la squadra si sono confrontati, anche con toni accesi, sul momento che il club sta vivendo. L'allontanamento dal quarto posto ha creato qualche malumore ma il tecnico giallorosso ha comunque ribadito la volontà di non voler mollare né in campionato né in Europa League. Ora tutte le energie saranno impiegate per la sfida con l'Ajax dove l'imperativo è uno solo: vietato sbagliare. Anche perché, senza la Champions il prossimo anno, la panchina di Fonseca diventa sempre più precaria. Dall'infermeria, poi, non arrivano ancora buone notizie con Smalling e Mkhitaryan che continuano a lavorare individualmente. (ANSA).