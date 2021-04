Ciclismo: Asgreen "meraviglioso vincere così il Fiandre"

ROMA, 04 APR - E' raggiante Kaspar Asgreen dopo la trionfale vittoria al giro delle Fiandre. Il campione danese dopo la corsa si è goduto il secondo successo in dieci giorni, dopo quello della E3 Saxo Bank Classic, che lo ha visto giungere al traguardo di Harelbeke dopo una fuga di 60 km. Anche in quel caso aveva beffato l'olandese Mathieu Van der Poel, lasciandogli soltanto il terzo posto. "Oggi mi sentivo bene, ha dichiarato Asgreen prima di salire sul podio per la premiazione. Ho deciso all'ultimo km di mettermi alla ruota di Van der Poel, così potevo decidere quando partire. E' stata veramente una gara dura, era questione di margini alla fine". "Con la vittoria di Harelbeke e il Fiandre è stata una incredibile campagna del nord per me, vincere così qui è stato meraviglioso. Avevamo disegnato così la gara e dovevamo saltare su quelli che attaccavano, è stata una gara perfetta". (ANSA).