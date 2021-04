Moto: Doha; Acosta vince gp Moto3, poi Binder e Antonelli

ROMA, 04 APR - Il pilota spagnolo Pedro Acosta su Ktm ha vinto il gran premio di Doha, nella classe Moto3. Sul traguardo del circuito di Losail ha preceduto il sudafricano Darryn Binder in sella a una Honda, terzo posto per Nicolò Antonelli su Ktm. A seguire Andrea Migno, il giapponese Kaito Toba e lo spagnolo Izan Guevara che dopo la caduta nel warm up ha deciso comunque di correre. Decimo posto per Romano Fenati. La vittoria di Acosta è un vero e proprio trionfo se si pensa che lo spagnolo è un esordiente ed ha cominciato il suo gran premio di Doha partendo addirittura dalla pit-lane a causa di una sanzione rimediata nelle seconde libere. E' stato dunque protagonista di una rimonta favolosa. Per Acosta oltre al primo gradino del podio questo successo vale anche il primo posto della nuova classifica mondiale della Moto3. (ANSA).