Moto: Doha; è duello Ducati-Yamaha anche in warm up Motogp

ROMA, 04 APR - Duello avvincente fra le Ducati e le Yamaha nel warm che precede il gran premio di Doha di motociclismo nella classe regina. Il più veloce è stato Johnny Zarco sulla rossa italiana, seguito da tre pilota in sella a moto giapponesi, cioe Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Ancora difficoltà per Valentino Rossi, con l'altra Yamaha non ufficiale, che ha chiuso solo con il 18mo tempo. (ANSA).