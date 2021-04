Basket: Nba; Sixers in testa, esordio da titolare per Melli

ROMA, 04 APR - I Sixers che tornano in testa a est, l'esordio di Nicolo Melli da titolare, e la disastrosa partita di Orlando contro Utah sono le note principali del turno di questa notte in Nba. La formazione di Philadelphia si è ripresa la testa della classifica nella Eastern, che le era stata tolta dai Nets, battendo 122-113 Minnesota. Esordio finalmente da titolare per l'azzurro Melli con i suoi Dallas Mavericks nella partita vinta per 107-89 in trasferta i contro i Washington Wizards. Per Melli 10 punti e 8 rimbalzi. I Bucks, ancora senza il loro fuoriclasse greco Antetokounmpo, vincono a fatica e di misura 129-128 contro i Kings, mentre Utah, capolista a ovest, umilia Orlando Magic con un pesante 137-91. Nelle altre sfide, Miami batte i Cavs 115-101 e Indiana prevale sugli Spurs 139-133. (ANSA).