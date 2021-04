Moto: Doha; Rossi "arrabbiati? Certo non siamo contenti"

ROMA, 03 APR - "Per domani sarà difficile. Lo scorso anno eravamo tutti insieme e anche quest'anno proverò a essere con i primi. Per le gomme si provano molte combinazioni, ma alla fine tutti puntano a mettere soft-soft. Non so se useremo la dura: se gli altri sono in grado di usare la morbida dobbiamo esserlo anche noi". Valentino Rossi commenta così il suo peggior risultato in qualifica di tutta la sua carriera nel secondo Gp del Qatar. "Arrabbiato o frustrato? Io e la mia squadra stiamo dando il 100%, quindi non è importante essere arrabbiati. Però non siamo contenti. Stiamo cercando di guardare tutto. Soffro in accelerazione e sto anche cercando di cambiare il mio stile di guida". (ANSA).