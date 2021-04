Calcio: Domizzi nuovo allenatore Pordenone

PORDENONE, 03 APR - E' Maurizio Domizzi il nuovo allenatore del Pordenone. Lo ha annunciato la società neroverde. Prenderà il posto di Attilio Tesser, esonerato dopo la sconfitta per 4-1 a Brescia di ieri. Tesser era il tecnico della prima, storica promozione in serie B. "Domizzi - ha dichiarato il presidente Mauro Lovisa - può dare alla squadra la scossa che tutti noi attendiamo. Per leadership ed esperienza di campo, temperamento e competenze che abbiamo apprezzato in questi mesi con la nostra Primavera. Per preparare al meglio la fondamentale gara di lunedì, conoscere il nuovo staff e ritrovare il giusto spirito la squadra andrà in ritiro già da stasera". Domizzi - che ha giocato in serie A con le maglie di Udinese e Napoli - sarà coadiuvato da Andrea Toffolo come allenatore in seconda e Filippo Cristante come collaboratore tecnico. (ANSA).