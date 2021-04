Juve: Pirlo 'McKennie, Dybala e Arthur non convocati'

TORINO, 02 APR - "Prendo la parola io, parlo adesso della cosa dell'altra sera e pensiamo poi solo alla partita. I tre giocatori non sono convocati per domani, riprenderanno a lavorare con il tempo e vedremo quando: da adesso in poi, parliamo solo della partita e basta con questo discorso". Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sul caso di McKennie, Dybala e Arthur, multati dai carabinieri perché sorpresi a cena oltre il coprifuoco, in violazione delle norme anti-Covid. (ANSA).