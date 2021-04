Tennis: Miami, finale donne sarà Barty-Andreescu

ROMA, 02 APR - Sono Ashley Barty e Bianca Andreescu le finaliste del Miami Open 2021. Nella notte italiana la canadese di origine romena e n. 9 della classifica mondiale ha infatti battuto in semifinale la greca Maria Sakkari (n. 20) con il punteggio di 7-6 3-6 7-6, dopo 2 ore e 42 minuti di gioco. La tennista ellenica aveva a sorpresa eliminato Naomi Osaka, la giapponese n. 2 del mondo e tra le favorite per la vittoria del titolo, imbattuta da 23 partite. L'australiana Barty, n. 1 del ranking, invece si era qualificata ieri per la finale battendo l'ucraina Elina Svitolina. (ANSA).