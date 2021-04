Europei: Zingaretti, su pubblico decidono governo e Cts

ROMA, 01 APR - "Sono scelte che non prendiamo noi. In caso le dovranno prendere il Cts e il governo con tutte le precauzioni del caso. Noi in teoria siamo pronti se si volessero sperimentare eventi con distanziamento biglietto e tampone. Ma sono scelte che vanno prese a livello nazionale all'interno di monitoraggi seri. Non sono scelte che si fanno a livello regionale". Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a Radio 1 ha commentato l'ipotesi di disputare con il pubblico allo stadio la partita inaugurale degli Europei di calcio Italia-Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma. (ANSA).