Rugby: Fondo Usa vuole Haka,All Blacks "storia non si vende"

ROMA, 01 APR - Il fondo d'investimenti statunitense Silver Lake ha presentato un'offerta pari a circa 276 milioni di euro per l'acquisto del 15% dei diritti sugli All Blacks, compresi quelli commerciali. E quindi, secondo gli americani, anche sulla Haka, la danza di guerra Maori che i giocatori fanno prima di ogni partita. La federugby neozelandese, che nel 2020 a causa della pandemia ha avuto perdite dai 35 ai 45 milioni d'euro, sta valutando la proposta. Ma i giocatori sono fortemente contrari e lo hanno fatto sapere tramite una lettera. "Stiamo vendendo 129 anni di storia - scrivono gli All Blacks -, e talento, e risultati che hanno portato a successi straordinari, raggiunti perché siamo quelli che siamo. Nessun altro l'ha fatto". (ANSA).