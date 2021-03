Mondiali 2022: Mancini, stasera era importante vincere

ROMA, 31 MAR - "Era la terza partita in sette giorni e conoscevamo le difficoltà, visto anche il campo sintetico. Abbiamo avuto tante occasioni ma la cosa importante era vincere. Se avessimo segnato di più sarebbe stato meglio, avremmo sofferto meno". Il ct azzurro Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport commenta il successo dell'Italia con la Lituania. "Il bicchiere è mezzo pieno -aggiunge . sapevamo che era un campo difficile. Abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo e un po' di preoccupazione c'era". Con la vittoria con la Lituania, 25/o risultato utile consecutivo Mancini raggiunge Marcello Lippi. "Sarei contento di raggiungerlo a dicembre 2022 - le parole del ct - ora sono felice perché siamo in testa al gruppo. Mi fa piacere ma è una cosa fine a se stessa". Quanto all'ipotesi di allaramento della rosa a 25 giocatori per gli Europei, per il tecnico azzurro "puo' essere una valutazione giusta proprio per via della situazione attuale. Se durante l'Europeo dovesse accadere qualcosa a qualche giocatore sarà difficile, potrebbe essere anche giusta come valutazione". (ANSA).