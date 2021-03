Tennis, Miami: Bublik ko in due set, Sinner in semifinale

ROMA, 31 MAR - Jannik Sinner non si ferma più. L'azzurro conquista per la prima volta in carriera una semifinale di un Masters 1000, sul cemento di Miami, battendo per 7-6 (7-5) 6-4 il kazako Aleksandr Bublik, già sconfitto un paio di settimane fa a Dubai. (ANSA).