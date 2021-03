Nuovo incontro Eps con Vezzali, proporrà fondo sport di base

ROMA, 31 MAR - Il coordinatore degli Enti di promozione sportiva presso il Coni, Damiano Lembo, ha incontrato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, a margine della presentazione dei loghi ufficiali delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "La sottosegretaria Vezzali - ha dichiarato Lembo - nel riconoscere il momento drammatico per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e nel ribadire il suo impegno volto alla riapertura delle attività per lo sport di base, al momento bloccata nelle zone rosse del Paese, ha rimarcato che si impegnerà per proporre in sede di conversione del Decreto Sostegni un Fondo per le Associazioni sportive di base". L'incontro di ieri segue un primo colloquio tra Valentina Vezzali e gli Enti di Promozione Sportiva, dopo il quale è scaturito un comunicato congiunto nel quale le 15 sigle degli Eps chiedono al ministro della Salute Roberto Speranza un confronto per denunciare la grave "disparità di trattamento" che al momento - denunciano gli Eps - sono costretti a subire gli Enti di promozione sportiva rispetto ad altri organismi sportivi che al contrario hanno potuto riaprire le loro attività sportive riconosciute di "interesse nazionale". (ANSA).