Vezzali forma il suo team, Sciscioli capo Dipartimento Sport

ROMA, 31 MAR - Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, accelera nel formare la sua squadra per affrontare i molti dossier aperti nel settore. E' di oggi - apprende l'ANSA - la nomina di Michele Sciscioli a capo Dipartimento per lo sport alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sciscioli, 41 anni, è stato capo ufficio per lo sport ai tempi in cui la delega l'aveva il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, attualmente ministro dello sviluppo economico. (ANSA).