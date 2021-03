Basket: Nba; ko pesante per Clippers, sorpassati dai Suns

ROMA, 31 MAR - Solo quattro partite nel turno di questa notte in Nba, ma tante sorprese. Anzitutto c'è stato il ko dei Sixers, formazione capolista e dominatrice di questa prima fase di campionato. Sono stati i Nuggets di Denver a fermare il team di Philadelphia per 104-95, costringendo la capolista a incassare la seconda sconfitta consecutiva. Il primato in classifica è conservato, ma ora i Nets di James Harden sono vicinissimi. Serata negativa anche per i Clippers: in questo turno si sono dovuti arrendere in casa inaspettatamente per 103-96 agli Orlando Magic, penultimi a est e con un ruolino di marcia stagionale disastroso. La caduta ha anche ripercussioni di classifica, infatti fa scivolare i californiani al terzo posto, sorpassati da Phoenix che ha battuto Atlanta per 117-110. Per la squadra di Danilo Gallinari (13 punti per lui) è la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Infine successo degli Hornets sui Wizards per 114-104 (ANSA).