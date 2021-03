Tennis: Miami; Barty e Svitolina prime semifinaliste

ROMA, 31 MAR - L'australiana Ashley Barty, n.1 del tennis mondiale, è stata la prima a qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Miami superando in tre set la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Seconda semifinalista è l'ucraina Elina Svitolina, n. 5, che si è imposta facilmente sulla russa Anastasjia Sevastova, n.57 del ranking (6-3 6-2 il punteggio in un 'ora e 9 minuti). Le altre due semifinaliste usciranno dalle sfide fra la giapponese Naomi Osaka, n.2, opposta alla greca Maria Sakkari, nel pomeriggio. Mentre l'ultima semifinalista sarà la vincente del match, in programma dopo la mezzanotte, fra la n. 9 del mondo la canadese Bianca Andreescu e la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.58. (ANSA).