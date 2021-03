Mondiali:Mancini,chiudiamo in Lituania con 3/a vittoria

ROMA, 30 MAR - "Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L'insidia e' il campo sintetico". Lo dice Roberto Mancini, ct azzurro, alla vigilia di Lituania-Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022. Mancini ora e' a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi. "Purtroppo qualche giocatore aveva problemi fisici prima, e con tante partite abbiamo preferito non rischiare", ha aggiunto Mancini, che ieri ha dovuto rinunciare anche a Verratti e Florenzi. (ANSA).