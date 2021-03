Lewandowski si ferma, niente sfida contro il PSG

ROMA, 30 MAR - Brutte notizie per il Bayern Monaco e per il suo allenatore Hans-Dieter Flick. La squadra campione d'Europa e del mondo per club dovrà rinunciare per circa un mese al bomber Robert Lewandowski, che si è infortunato durante la partita giocata dalla Polonia contro Andorra. Il centravanti è uscito dal campo a causa di un problema al ginocchio destro, ma nessuno poteva ipotizzare uno stop così lungo per lui. Lewandowski, secondo i canali ufficiali del Bayern Monaco, dovrà rimanere fuori per quattro settimane, a causa di "una distorsione ai legamenti del ginocchio destro". Il bomber sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, sconfitto nella finale del torneo proprio l'anno scorso dai bavaresi. I confronti andranno in scena mercoledì 7 aprile in Germania e martedì 13 aprile in Francia. (ANSA).