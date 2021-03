Milano-Cortina, Marazza: "Creato un marchio 'sostenibile'"

ROMA, 30 MAR - "Il tema della fragilità del nostro pianeta aveva bisogno di un segnale sorprendente e inaspettato per emergere dal bombardamento messaggi ai quali siamo sottoposti ogni giorno. Da qui la decisione di creare un marchio - solo apparentemente - 'bianco su bianco'. Un marchio di per sé sostenibile: il suo colore rende la necessità di inchiostri e pigmenti quasi nulla, minimizzando così l'impatto ambientale". Lo ha detto Antonio Marazza, gm di Landor&Fitch Milano (Gruppo WPP), l'agenzia che ha realizzato i marchi per Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. "Dietro alla forma creata dal segno grafico - continua Marazza - prende vita il mondo dei Giochi, come attraverso una finestra che svela infinite immagini colorate, sportive e quotidiane. Una di queste è uno straordinario spettacolo offerto dalla natura: l'aurora boreale che, in situazioni eccezionali, si presenta alla latitudine di Cortina. I suoi colori - che per coincidenza corrispondono ai colori degli 'Agitos' Paralimpici - sono stati fedelmente riportati nella versione del marchio realizzato per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026". "Il bianco rappresenta così l'elemento che unisce i due marchi: è il colore che meglio simboleggia la nostra aspirazione verso un mondo più pulito e più giusto ma è anche la somma di tutti i colori, un riferimento concreto alla parità e all'inclusione", conclude. (ANSA).