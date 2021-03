Inter: Danovaro 'siamo icona calcio, saremo icona culturale'

MILANO, 30 MAR - "Il focus dell'Inter è il calcio. Noi siamo un club di calcio e lo saremo sempre. Però oggi ci vogliamo aprire a mondi digitali, a mondi dell' intrattenimento e al mondo del lifestyle". Così Luca Danovaro, responsabile marketing dell'Inter, commenta il lancio del nuovo logo del club. "Il logo - spiega il CMO nerazzurro - è una rivisitazione moderna di quello attuale, minimale, un disegno più semplice, che però è riuscito a mantenere forte l'identità, quegli elementi iconici del nostro crest e allo stesso tempo presentarlo in una maniera più moderna, più vivace. A livello grafico, abbiamo mantenuto circa il 90% degli elementi iconici del logo di Muggiani. Come si può vedere, siamo passati da quattro lettere a due. "I" rappresenta chi siamo, il nostro nome, "Internazionale", e la M rappresenta la nostra città. E quindi abbiamo voluto mantenere, anzi risaltare il legame con la nostra città". "Abbiamo semplificato la visibilità e l'applicazione utilizzando i due nuovi colori, più freschi, più vivaci - conclude Danovaro - Soprattutto il blu, che ricorda il giorno della nostra fondazione, del cielo stellato, un blu che ricorda anche le vittorie e le emozioni degli anni Novanta, in cui Ronaldo illuminava la nostra città, Milano. Siamo sicuri che questo nuovo logo ci permetterà di diventare non solo un'icona del calcio, e questo lo siamo già, ma soprattutto un'icona culturale". (ANSA).