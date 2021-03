Coppa d'Africa: vincono l'Algeria e lo Zambia

ROMA, 29 MAR - Algeria e Zambia vincono i rispettivi match validi per il Girone H di qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa, che è stata posticipata all'anno prossimo in Camerun, dal 15 gennaio al 28 febbraio. Gli algerini di Ismael Bennacer (il milanista ha giocato per un'ora) hanno strapazzato il Botswana per 5-0 con le reti Zeffane, Feghouli, Mahrez, Bounedjah e Boualaya. Meno vistosa - nello stesso raggruppamento - la vittoria dello Zambia in Zimbabwe grazie alla doppietta di Daka. L'Algeria adesso è a 14 punti nel proprio girone, lo Zambia è a 7, ossia a -1 dallo Zimbabwe che, però, è già qualificato. (ANSA).