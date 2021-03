Il City ufficializza: "Addio ad Aguero a fine stagione"

ROMA, 29 MAR - Sergio Aguero lascerà il Manchester City a fine stagione. E' stato il club inglese a ufficializzare la notizia con una nota sul proprio sito online. Il 'Kun' arrivò alla corte dei 'citizens' nel 2011 e da allora è entrato nel cuore della tifoseria a suon di gol, tanto da divenire il marcatore più prolifico della storia del club. "Il contributo di Aguero nel Manchester City, in questi 10 anni, non può essere sottovalutato. La sua leggenda rimarrà per sempre indelebile tra coloro che amano la nostra maglia - ha detto il presidente del Manchester City, Khaldun Al-Mubarak -. Anche se non è proprio il momento dei saluti, per me è un grande onore annunciare la costruzione di una statua dedicata a lui, insieme a quelle già in costruzione per David Silva e Vincent Kompany". (ANSA).