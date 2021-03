Emerson: "Questa Nazionale è come una famiglia"

ROMA, 29 MAR - "E' stato troppo importante iniziare così il nostro percorso, non è facile nelle qualificazioni mondiali, dobbiamo continuare a fare il nostro gioco e il nostro lavoro, provando a vincere la prossima partita. Questo è un gruppo diverso, umile, siamo come una famiglia, lavoriamo duro, c'è la gioia di stare insieme e portiamo tutto questo in campo. Il periodo è stressante, non solo nel mondo del calcio: viaggiamo e facciamo tamponi, ma alla fine c'è la soddisfazione di andare in campo e vincere". Così Emerson Palmieri, dal ritiro dell'Italia, a Sofia, in un'intervista alla Rai, parla del momento azzurro, alla luce delle due vittorie in altrettante partite di qualificazione ai Mondiali 2022. "Per la Lituania (prossima avversaria degli azzurri, ndr) c'è energia al 100%: siamo già pronti, rispettiamo la Lituania, ma dobbiamo vincere - aggiunge il giocatore del Chelsea -. La concorrenza con Spinazzola? Mi motiva tantissimo, lui è un grande giocatore e lo ha sempre dimostrato: sta vivendo una grande stagione. Anche al Chelsea ho compagni di grande livello, mi piace e mi stimola. Il mio futuro? E' ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa". (ANSA).