Sport:Rapinoe per bimbi transgender "giochino dove vogliono"

ROMA, 29 MAR - "In tutto il Paese si cerca di vietare ai bambini transgender di partecipare agli sport scolastici, con proposte di legge presentate in oltre Stati. Queste iniziative sono alcuni degli attacchi politici più intensi contro le persone LGBTQ negli ultimi anni". La stella del calcio femminile Usa Megan Rapinoe scende in campo per i diritti dei minori transessuali nello sport, con un intervento duro pubblicato sul Washington Post. "Lo sport - sottolinea la pluricampionessa - è diventato un altro mezzo per attaccare i diritti delle persone trans. Questi sforzi causano danni incredibili ai giovani trans, che, come tutti i bambini in una pandemia globale, si sentono isolati e hanno bisogno di compassione e sostegno. Voglio che ogni bambino transgender sappia che può vivere i propri sogni ed essere fedele a ciò che è - conclude Rapinoe -. Affinché possano realizzare quei sogni, devono essere autorizzati a giocare". (ANSA).