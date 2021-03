Azzurri: Grifo lascia il ritiro e torna in Germania

ROMA, 29 MAR - Vincenzo Grifo lascia il ritiro della Nazionale per fare ritorno in Germania. L'attaccante non potrà partecipare alla trasferta della Nazionale azzurra in Lituania a causa delle limitazioni attualmente vigenti in Germania per le persone provenienti dalla Repubblica baltica. Grifo, pertanto, è stato escluso dall'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini. (ANSA).