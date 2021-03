F1: Bahrain; sfortuna Alonso, ritiro per cartaccia sui freni

ROMA, 29 MAR - L'involucro di un sandwich finito nel condotto d'areazione di un freno posteriore ha obbligato Fernando Alonso a ritirarsi dal Gp del Qatar, quando ormai sperava di poter arrivare a punti con la sua Alpine nella prima gara dopo il rientro in Formula 1. Il curioso incidente è stato scoperto solo quando i tecnici del team hanno cominciato ad analizzare le cause dell'improvviso surriscaldamento dell'impianto che aveva indotto il team richiamare ai box lo spagnolo per motivi di sicurezza. "Dopo la sua prima sosta abbiamo avuto un piccolo problema che ci ha costretti a ridurre le prestazioni della vettura - ha spiegato il direttore esecutivo di Alpine, Marcin Budkowski, secondo quanto riporta 'Marca' -. Poi dopo la seconda sosta, una carta da forno si è incastrata nel condotto del freno posteriore, alzando le temperature e ha causando danni all'impianto frenante, quindi lo abbiamo fatto ritirare per motivi di sicurezza. È stata una prima gara molto sfortunata per Fernando considerando quanto sembrava forte". Dopo la gara, lo spagnolo si era detto ovviamente deluso dal ritiro ma comunque soddisfatto delle prestazioni della Alpine: "Penso che sarà una stagione competitiva e molto interessante anche da guardare. Torneremo, e lotteremo duramente a Imola". (ANSA).