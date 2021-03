Vela: allo svizzero Waschkuhn il Trofeo Paul&Shark

ROMA, 29 MAR - Finali-show nel golfo di Sanremo per l'International Italian Dragon Cup-PAUL&SHARK Trophy. L'ultimo giorno di regate, con gli equipaggi più allenati con il vento forte che si sono dati battaglia, ha premiato lo svizzero Wolf Waschkuhn (SUI318 1QUICK1), seguito da POR 83 di Tovar Mirsky. Terzo posto per il Dragone GBR 819 FEVER di Klaus Diederichs. Prima tra le imbarcazioni italiane ITA 6 YANEZ di Giuseppe Duca. Premiati anche il primo Corinthian, ovvero GER 1058 SABINE IV, di Kai-Michael Schaper ed il primo classificato Classic, ITA 49 JAVELIN, di Fabio Mangione. L'evento è stato organizzato dallo Yatch club Sanremo, con la collaborazione di Portosole Sanremo e il supporto del Comune della città ligure. I Dragoni torneranno con un nuovo appuntamento in calendario dal 23 al 25 aprile, sempre nella città dei fiori. (ANSA).