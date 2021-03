F1: Bahrain; Hamilton, che gara, bello rivedere i tifosi

ROMA, 28 MAR - "E' la prima volta che vediamo i tifosi, è bellissimo rivedere la gente. Sono molto fiero di quello che ha fatto la F1 per partire con un calendario normale. Che gara che è stata". Lewis Hamilton esulta per la vittoria nel primo gp del Mondiale 2021 e fa i complimenti a Verstappen per avergli conteso la vittoria fino all'ultimo giro del Gp del Bahrain. "Dall'inizio sapevamo che sarebbe stata difficile. Max è stato fantastico per tutto il weekend, io ho dovuto fare qualcosa di speciale. Abbiamo dovuto mantenere il giusto equilibrio tra spingere e gestire le gomme per la fine della gara". "Alla fine - aggiunge Hamilton dal podio di Sakhir - ce la siamo giocata con Max e sono riuscito di poco a tenerlo dietro. E' stata una delle gare più dure da tanto tempo a questa parte. Sono molto grato, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze in fabbrica e qui. Spingono al massimo, non mollano mai anche quando siamo dietro. Il tempismo è tutto. Oggi lo abbiamo avuto. Dovremo fare ancora di più. Bella questa sfida, adoro il mio lavoro, va benissimo così". Deluso ma fino a un certo punto lo sconfitto Max Verstappen: "Ovviamente è un peccato. Ma - afferma il pilota della Red Bull - bisogna vedere positivo. Per come è cominciata quest'anno stiamo lottando con loro ed è bellissimo così. Problemi? Non so cosa sia successo, non penso sia stato risolto per tutta la gara in alcune curve. Dovremo guardare. Nel complesso siamo riusciti a chiudere la gara e abbiamo portato a casa dei punti". (ANSA).