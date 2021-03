F1: Bahrain; ottava Ferrari Sainz, ultimo Mick Schumacher

ROMA, 28 MAR - Sainz ottavo, Schumi jr ultimo: sono questi, a parte il podio e il seseto posto di Leclerc, gli altri 'verdetti' della prima del Mondiale di Formula 1, in Bahrain. Ai piedi del podio, dietro Hamilton-Verstappen, Bottas, c'e' in quarta posizione la McLaren di Lando Norris che ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Settima la McLaren di Daniel Ricciardo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.ottavo appunto al suo primo Gp in Rossa, e alla Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Chiude la top ten la Aston Martin di Lance Stroll. Dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, mentre non va oltre la quindicesima posizione l'ex ferrarista Sebastian Vettel. Sedicesimo e ultimo al traguardo Mick Schumacher su Haas. Fuori a metà gara la Alpine-Renault di Fernando Alonso. (ANSA).