Euro Under 21, Nicolato: "Disputato una partita importante"

ROMA, 27 MAR - "Sono soddisfatto per la prova dei ragazzi, non avevo dubbi sul loro atteggiamento. Abbiamo disputato una partita importante e sono contento di questo". Così Paolo Nicolato, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio senza gol con la Spagna nell'Europeo Under 21, a Maribor (Slovenia). "L'amore che questi ragazzi hanno per la maglia azzurra conta di più del risultato - aggiunge l'allenatore degli azzurrini -. Ho visto la voglia di confrontarsi con giocatori molto forti e un grande impegno da parte di tutti, che è una costante ormai da qualche anno. Abbiamo chiuso in nove? Le decisioni dell'arbitro mi sono sembrate esagerate". (ANSA).