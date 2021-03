ROMA, 27 MAR - Spagna e Italia 0-0 (0-0) nella seconda partita del Gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio disputata sul terreno dello Stadion Ljudski vrt di Maribor (Slovenia). Gli azzurrini hanno chiuso la partita in nove per la doppia espulsione di Scamacca e Rovella. (ANSA).