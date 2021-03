Moto Qatar, Bagnaia: "Crono incredibile, sono felicissimo"

ROMA, 27 MAR - "Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. E' stata una bellissima qualifica. Già ieri avevo detto che saremmo potuti arrivare sull'1'52". Ho visto che, piano piano, ci stavo arrivando, non me l'aspettavo, è un tempo incredibile. E' il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team". Così, a caldo, dopo avere conquistato la prima pole in carriera nella MotoGp, Francesco Bagnaia, pilota torinese della Ducati, ha parlato a Sky Sport. (ANSA).