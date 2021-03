Moto, Qatar: pole a Bagnaia, Rossi ha il quarto tempo

ROMA, 27 MAR - E' di Francesco Bagnaia la prima pole stagionale della MotoGp, alla vigilia del Gp del Qatar che si disputerà domani sulla pista di Losail. Il pilota torinese ha chiuso in 1'52"772, davanti al francese Fabio Quartararo, a 0"266, e allo spagnolo Maverick Vinales, terzo a 0"316. Quarto Valentino Rossi, in ritardo di 0"342. Il campione del mondo 2020, lo spagnolo Joan Mir, ha ottenuto solo il 10/o tempo, a 0"910. Per Bagnaia si tratta della prima pole in carriera nella MotoGp. (ANSA).