F1:Leclerc felice,non ci aspettavamo essere così competitivi

ROMA, 27 MAR - "Non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra". Così Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione 2021 di Formula 1. "Per ora - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari visibilmente soddisfatto - sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, il podio è difficile da raggiungere. Se teniamo la quarta posizione sarà già un bello step". Meno raggiante rispetto al compagno di squadra ma tutto sommato soddisfatto delle sue prime qualifiche con la Ferrari lo spagnolo Carlos Sainz: "in Q3 mi è mancata un po' di esperienza, il giro in Q3 non mi è piaciuto. Ho fatto un errore nel primo settore, comunque è stato un weekend con un buon inizio. Ho spagliato un po' ma devo essere contento" (ANSA).