Calcio: Roma; problema ginocchio per Kumbulla con l'Albania

ROMA, 27 MAR - Sosta sfortunata per la Roma, dopo Cristante anche Kumbulla potrebbe rientrare nella Capitale. Per il difensore albanese, che nella gara di ieri con Andorra ha giocato 90 minuti, è sorto un fastidio al ginocchio destro che necessita di esami strumentali per verificarne l'entità. Il calciatore potrebbe essere nella Capitale già entro la giornata di domani. (ANSA).