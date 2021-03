Calcio: il portiere del Bologna Skorupski positivo al Covid

BOLOGNA, 27 MAR - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è risultato positivo al Covid dopo un impegno con la nazionale polacca. Il club emiliano fin qui aveva fatto riscontrare due soli casi di coronavirus in stagione. Con una nota ufficiale, la Federcalcio della Polonia ha comunicato la positività del giocatore, in seguito agli ultimi test. Come da protocollo Skorupski è in isolamento e potrà rientrare a Bologna solo quando sarà negativo. (ANSA).