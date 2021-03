Basket: Nba; Melli cambia team, dai Pelicans ai Mavericks

ROMA, 27 MAR - Cambia squadra Nicolò Melli, uno degli italiani che giocano in Nba. Il trentenne di Reggio Emilia da oggi lascia infatti i New Orleans Pelicans e va ad accasarsi con i Dallas Mavericks al fianco di Luka Doncic e compagni. L'addio di Melli, azzurro con passaporto anche americano, era nell'aria da qualche settimana, così come l'approdo nel team texano nell'ambito di uno scambio che ha coinvolto anche altri giocatori. Il gigante italiano quest'anno non ha trovato molto spazio in squadra e l'epilogo del suo rapporto con i Pelicans era dunque immaginabile. Potrebbe esordire già domani con la nuova squadra, impegnata in un turno di campionato proprio contro il suo ormai ex club. (ANSA).