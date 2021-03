Sci: Delago campionessa italiana di discesa

ROMA, 27 MAR - Primo titolo italiano assoluto della carriera per Nadia Delago nella discesa femminile di Santa Caterina Valfurva. La 24enne gardenese delle Fiamme Oro Moena, giunta sul traguardo al secondo posto con un ritardo di 66 centesimi dalla ex campionessa del mondo slovena Ilka Stuhec, si è imposta nell'ordine d'arrivo valevole per la graduatoria tricolore, davanti a Francesca Marsaglia (terza a 1″33 dalla vincitrice) e a Laura Pirovano, quarta a 1″35. Fuori dal podio Elena Curtoni, Federica Sosio, Carlotta Welf, Sofia Pizzato, Carlotta Da Canal, Vicky Bernardi ed Elisa Schranzhofer. La gara odierna servirà anche ad assegnare lo scudetto nella combinata. (ANSA).