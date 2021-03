Vela: festival di emozioni al Paul&Shark Trophy

ROMA, 27 MAR - Giornata lunga all'International Italian Dragon Cup Paul&Shark Trophy di Sanremo, ma evento bellissimo in un festival di emozioni agonistiche e colori. È stata premiata la pazienza dei regatanti e la tenacia del comitato: il vento si è fatto attendere a lungo, poi il Comitato di regata ha deciso di fare uscire le barche. Dopo un 'annullamento per un salto di vento, finalmente la partenza della prima prova con un vento da sud ovest sui sei nodi che andava gradualmente aumentando cosi che quasi al tramonto finiva una bella regata molto impegnativa sia per i regatanti che per l'organizzazione per una rotazione del vento. Primo per tutta la regata e stato SUI 318 di Wolf WASCHKUHN, seguito dal veneziano Giuseppe Duca della Compagnia della vela. I grandi favoriti sulla carta rimanevano attardati , il Russo Samokhin terminava al nono posto e GBR 819, Leader del Riviera Trophy, terminava 11esimo dopo un grande recupero dalla penalità ricevuta per partenza anticipata. Oggi terzo giorno di regate con partenza prevista nella tarda mattinata per profittare delle previsioni che danno vento. La International Dragon Cup di Sanremo- Paul&Shark Trophy, con il title sponsor che conferma il suo interesse verso il mondo del mare, è dunque lanciata verso la grande conclusione di domani (ANSA).