Basket: Nba; a Gallinari derby con Mannion, Lakers risorgono

ROMA, 27 MAR - In Nba questa notte Danilo Gallinari con i suoi Hawks di Atlanta ha vinto il derby 'azzurro' contro Nico Mannion e i Golden State Warriors. E' finita con il punteggio di 124-108 per gli ospiti, con i padroni di casa che possono recriminare per l'assenza pesantissima di Steph Curry. Buone le prestazioni dei due italiani, Gallinari ha firmato 12 punti, Mannion 10. In chiave playoff la vittoria tranquillizza gli Hawks, ora al sesto posto a est, mentre il ko (il quarto di seguito) spinge i Warriors a un preoccupante decimo posto a ovest. Trascinato dal solito Donovan Mitchell (35 punti in appena mezzora di gioco) il quintetto di Utah Jazz, capolista a ovest, ha piegato Memphis, ma non senza fatica. Dopo aver dominato la gara, Utah ha sofferto il ritorno dei rivali negli ultimi minuti. Punteggio finale 117-114. Nel turno di questa notte sono risorti i Lakers, reduci da quattro sconfitte consecutive. I californiani campioni in carica, ancora privi di Lebron James e Anthony Davis, sono riusciti ad avere la meglio sui Cavs per 100-86. E tengono così a tenere a bada in classifica i Nuggets di Denver che si fanno sempre più minacciosi alle spalle e freschi di vittoria con i Pelicans per 113-108. Show di James Harden nel successo dei Nets sulla cenerentola Pistons per 113-111. La formazione di Brooklyn ancora priva di Kevin Durant e Kyrie Irving si è affidata al solito barba che ha firmato 44 punti (14 rimbalzi e 8 assist) e dato spettacolo. I Pistons, ultimi in classifica, però si sono difesi bene e sono stati battuti alla distanza. Per Harden è la 31ma partita in carriera con più di 40 punti. Inatteso tonfo casalingo dei Bucks a opera di Boston: è finita 122-114 per i Celtics con Jayson Tatum in evidenza, 34 punti. Una vittoria che è ossigeno pure per Boston, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. (ANSA).