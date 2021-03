6 Nazioni: Francia-Scozia 23-27, il trofeo va al Galles

ROMA, 26 MAR - La Francia è stata battuta dalla Scozia 23-27 (13-10) nel recupero della terza giornata del Guinness Sei Nazioni - match non giocato a fine febbraio a causa delle numerose positività al Covid emerse nella nazionale transalpina - ed il trofeo è andato così al Galles. I francesi avevano bisogno di una successo largo, con bonus e almeno 21 punto di scarto, per superare il Galles in classifica. Ma Dupont e compagni si sono scontrati con una Scozia per nulla disposta a fare da sparring partner, che ha tenuto testa agli avversari ed ha segnato la meta decisiva nel recupero, andando a vincere allo Stade de France di Parigi. (ANSA).