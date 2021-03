Moto: Qatar; A.Espargaro, quanto è veloce la nuova Aprilia

ROMA, 26 MAR - "Sono soddisfatto di questo inizio. Dopo i test, andati bene, avevo qualche dubbio perché quando inizia il weekend di gara i valori in campo possono cambiare. Invece anche oggi ci siamo confermati, sono contento soprattutto della facilità con cui riesco ad essere veloce con la nuova RS-GP". Aleix Espargaro, pilota dell'Aprilia, è contento del suo ottavo tempo al termine della prima giornata di prove a Losail. "E' una moto che mi diverto a guidare, sento che la sto sfruttando e i tempi lo dimostrano - aggiunge lo spagnolo - Ora voglio concentrarmi sulla qualifica perché credo sia possibile fare bene anche in quella condizione. Domenica in gara ci saranno tanti aspetti da valutare con una moto completamente nuova, dal comportamento in scia al consumo di benzina. Affrontiamo una sessione alla volta, ma con uno spirito molto positivo". (ANSA).