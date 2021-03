Coppa d'Africa: Marocco qualificato alla fase finale

ROMA, 26 MAR - Il pareggio 2-2 fra Burundi e Repubblica Centrafricana fa felice il Marocco del fiorentino Amrabat e dell'interista Hakimi che, proprio in virtù di questo risultato, ha ottenuto la qualificazione matematica alla fase finale della Coppa d'Africa, che si disputerà l'anno prossimo in Camerun. Il Marocco adesso è sicuro di chiudere la classifica del Gruppo E di qualificazione ai primi due posti. Il prossimo confronto sarà con la Mauritania. In classifica i marocchini hanno 10 punti, contro i 5 di Burundi e Mauritania, i 4 della Repubblica Centrafricana. (ANSA).