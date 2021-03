Ciclismo: Catalogna; tappa a Kamna, Adam Yates sempre leader

ROMA, 26 MAR - Lennard Kamna ha vinto per distacco la 5/a tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, disputata da La Pobla de Segur a Manresa e lunga 213 chilometri. Il corridore tedesco, con il tempo di 4h29'13", ha preceduto il portoghese Ruben Guerreiro, secondo a 39", e lo spagnolo Mikel Bizkarra, terzo a 42". Primo degli italiani nell'ordine d'arrivo Gianluca Brambilla, che si è piazzato al 18/o posto, a 51" dal vincitore di tappa. In classifica generale guida sempre l'inglese Adam Yates, con il tempo di 18h45'27" e un vantaggio di 45" sull'australiano Richie Porte, che è secondo. Il primo italiano nella generale è l'abruzzese Giulio Ciccone, 16/o a 2'31" dalla vetta. Oggi non ha preso il via la formazione spagnola Kern Pharma, che si è ritirata dopo la scoperta della positività al Covid-19 di due componenti lo staff. Domani è in programma la 6/a e penultima tappa, da Tarragona a Matarò, lunga 193 chilometri. (ANSA).