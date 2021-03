Ippica: trotto e galoppo, week-end intenso alle Capannelle

ROMA, 26 MAR - Ancora un super week-end all'ippodromo delle Capannelle a Roma. Domani ci sarà spazio per il trotto, con due corse di ottima dotazione: il Premio Feystongal, che vedrà in pista cavalli di un certo spessore tecnico, con la coalizione formata dalle femmine della scuderia Indal, Sonia e Ua Huka favorita sulle altre; e il premio Gator Bowl, per i 4 anni, con Bonjovi Mmg e Belzebù Jet in lotta aperta per la vittoria fin dalla partenza. La domenica sarà dedicata al galoppo. Non ci saranno listed o pattern, ma un programma comunque ricchissimo, che prevede la disputa del Daumier e il Torricola, due corse che hanno perso lo status di listed ma restano un crocevia inevitabile sulla strada che porta al Parioli e al Regina Elena. Nel Torricola, stesso miglio e tracciato del Regina Elena, prestigio ulteriore garantito grazie alla presenza al via della leader della generazione, Telepatic Glances, già tra gli iscritti dell'Elena ma anche delle successive Poule di Longchamp. Il Daumier, invece, conterà sulla presenza di otto protagonisti, compreso il recente laureato dell'Arconte Terrible Land. Due corse imperdibili grazie alle quali Capannelle sarà ancora una volta l'epicentro del turf italiano. (ANSA).