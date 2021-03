Gp Bahrain: libere 2, Verstappen più veloce, 4/a Ferrari Sainz

ROMA, 26 MAR - E' la Red Bull di Max Verstappen la monoposto più veloce del primo venerdì di prove libere del Mondiale di Formula 1 targato 2021. Sulla pista nel deserto di Sakhir in Bahrain, il pilota olandese ha preceduto in 1'30''847 la McLaren di Lando Norris (+0''095) e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (+0''235). Quarta miglior prestazione nella sessione del pomeriggio per la Ferrari di Carlos Sainz (+0''280) davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0''371). Dodicesimo tempo per la Rossa di Charles Leclerc (+0''765) che ha preceduto l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+0''893) e la Aston Martin si Sebastian Vettel (+0''922). Dietro a Vettel altri due ex Ferraristi, Fernando Alonso con la Alpine-Remault (+0''923) e Kimi Raikkonen su Alfa Romeo (+1''015). Lontanissimo dai primi Mick Schumacher, diciottesimo con la sua Haas per un distacco di 2''450. (ANSA).