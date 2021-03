L'Europeo in libro, viaggio nei ricordi azzurri

ROMA, 26 MAR - L'Europeo itinerante si avvicina e gli italiani si apprestano a rivivere le emozioni che solo la Nazionale azzurra può regalare. Prima di tuffarsi nella kermesse continentale vale a pena ripercorrere un po' di tappe che hanno caratterizzato il cammino dell'Italia nelle varie fasi finali dell'Europeo. Un grosso contributo, in tal senso, arriva in libreria dove, fra qualche giorno, si potrà acquistare il volume dal titolo 'Azzurri d'Europa', scritto a quattro mani da Gianni Grazioli, segretario dell'Assocalciatori, e dal giornalista Stefano Ferrio. Il libro, edito da Minerva, costa 25 euro e racchiude in 350 pagine tante foto a colori e in bianco e nero, ma anche interviste ai protagonisti delle varie edizioni dell'Europeo. La prefazione è del telecronista Bruno Pizzul, la presentazione di Gabriele Gravina (presidente della Figc) e di Umberto Calcagno (presidente dell'Aic). "Il libro contiene delle 'chicche' straordinarie - ha detto Grazioli, nella conferenza stampa di presentazione della pubblicazione, che si è svolta a Parma -. Una pubblicazione del genere mancava dal panorama editoriale: abbiamo cercato di colmare questa lacuna, offendo una serie di storie che si intrecciano fra loro e rappresentano un pezzo di storia della Nazionale azzurra. Si va da un'intervista a Domenghini, che firmò il gol dell'1-1 con la Jugoslavia nella prima delle due finali del 1968, a Roma, fino alle parate di Toldo nei rigori contro l'Olanda durante la semifinale del 2000, al 'cucchiaio' di Totti nella stessa occasione. Aneddoti, storie, personaggi che scorrono e fanno rivivere i momenti più belli dello sport italiano". (ANSA).