Under 21 decimata, tre turni di squalifica a Tonali

ROMA, 26 MAR - Mano pesante della Disciplinare dell'Uefa sull'Under 21 italiana guidata da Paolo Nicolato, dopo il pareggio di due giorni fa contro la Repubblica Ceca. L'organo di giustizia sportiva ha inflitto tre turni di squalifica al milanista Sandro Tonali (rosso diretto), un turno invece a Riccardo Marchizza (doppia ammonizione). Squalificato pure, sempre per una partita, Matteo Gabbia, per "violazione delle regole di buon condotta". L'Under torna in campo domani contro la Spagna, a Maribor in Slovenia, per le qualificazioni europee. (ANSA).