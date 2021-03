Acerbi: "In azzurro fiducia e consapevolezza"

ROMA, 26 MAR - "Dopo qualche mese di stop, per la Nazionale era importantissimo iniziare nel migliore dei modi e lo abbiamo fatto. E' stata una vittoria leggermente sofferta, ma meritata, il primo passo per disputare un grande girone. Abbiamo corso qualche rischio, ma ci sta quando una squadra pratica il pressing alto. E' andata bene, in certi frangenti abbiamo fatto correre l'avversario". Così, il giorno dopo la sfida contro l'Irlanda del Nord a Parma, Francesco Acerbi ha commentato il successo degli azzurri, parlando in conferenza stampa. "Stiamo affrontando un percorso di grande fiducia, serenità a consapevolezza dei nostri mezzi - aggiunge il difensore della Lazio -. Abbiamo giocatori esperti, facciamo un'ottima fase difensiva, ma anche nella fase di costruzione siamo bravi. Disponiamo di giocatori, come Emerson e Florenzi, che giocano in grandissime squadre, possiamo contare su un mix di esperienza e gioventù. Ci aiutiamo tutti a vicenda. Chiellini? E' eterno, forte, io faccio il mio e, quando vengo chiamato in causa, so cosa fare". (ANSA).